دعوة برلمانية لوزارة العمل تخص هذه الشرائح

وقال شنكالي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "وزارة العمل سبق لها وان فتحت روابط للتقديم الى شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي خطوة جيدة، لكن في نفس الوقت فإن هناك شرائح كبيرة من العاطلين عن العمل والارامل والايتام لا يجدون اي معيل ويتوجهون الى مكاتب أعضاء البرلمان لتقديم طلباتهم".وأضاف، ان "الحكومة من خلال وزارة العمل هي المعني الأول في هذا الملف، وبالتالي ينبغي عليها ايجاد الية لمعالجة هذه المشكلة، وفتح روابط خاصة بالتقديم الى تلك الشرائح ضمن شروط ومواصفات يتم تدقيقها من خلال لجان مختصة داخل الوزارة لفلترة الأسماء وإنهاء تلك الفوضى وما يتضمنها من محسوبيات واستغلال لاغراض انتخابية أو شخصية من البعض".