ضبط تلاعب في 4 دوائر بالبصرة

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنَّ "مُديريَّة تحقيق البصرة تمكَّنت من ضبط تلاعبٍ في عقارٍ تعود ملكيَّته إلى وزارة الماليَّة، مُوضحةً أنَّ بلديَّة أبي الخصيب قامت بنقل ملكيَّة (600) دونمٍ من عقارٍ عائدٍ لوزارة الماليَّة تبلغ مساحته (228,830) دونماً؛ على الرغم من عدم إمكانيَّة نقله قانوناً".وأضافت الدائرة إنَّ "العقار مُؤشَّرٌ عليه تخصيصات سابقة إلى وزارتي الداخليَّة والزراعة، إذ نصَّ القانون رقم (80) لسنة 1970 على عدم إمكانيَّة نقل العقار الواقع ضمن التصميم الأساس للبلديَّات، إذا كان يحتوي تخصيصات سابقة، إلا بقرارٍ قضائيٍّ".وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشفت الدائرة عن "ضبط تلاعبٍ في دائرة ضريبة البصرة عبر تغيير إعداد الطلاب المُسجَّلين في المدارس الأهليَّة"، لافتةً إلى "قيام أصحاب عددٍ من المدارس الأهليَّة قاموا بالتنسيق مع بعض مُوظَّفي الضريبة؛ لتسجيل عددٍ من الطلاب أقلّ من العدد الحقيقي المُثبَّت في مُديريَّة التربية في (20) مدرسةً أهليَّـة؛ للتهرُّب من دفع رسوم الضريبة المفروضة على عدد الطلاب المُسجَّلين" وفق البيان.