قرار جديد من التعليم العالي بشأن الامتحان التقويمي للدراسات العليا

وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تأكيدا على جودة المؤشرات وفاعلية الإجراءات المعتمدة في مجال التحسين والتطوير الأكاديمي وقياس مستوياتها العلمية فإن جهاز الإشراف والتقويم العلمي أعلن قرارا وزاريا باعتماد الامتحانات التقويمية لطلبة الدراسات العليا في معهد العلمين للدراسات العليا وكليتي الحقوق والعلوم السياسية بجامعة النهرين في جميع الدراسات والبرامج اعتبارا من العام الدراسي 2023/2022".