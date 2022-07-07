توضيح جديد من التربية بشأن التعاقد مع المحاضرين

السومرية نيوز – بغداد

في الوقت الذي حذّرت فيه وزارة التربية من حدوث أزمة بسبب نقص الملاكات جرَّاء قانون التقاعد الجديد، نبهت إلى أنَّ فتح باب التعاقد مع المحاضرين الجدد لسدّ الشواغر مرهون بموازنة 2022.



وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي للصحيفة الرسمية، إنَّ "قرار إعادة فتح باب التعاقد مع الخريجين للتعيين كمحاضرين بالمجان مرتبط بإقرار موازنة 2022، لأنَّ هذا الأمر مرهون بتوفير التخصيصات المالية للمتقدمين".

وأوضح أنَّ "فتح التعاقدات يكون عن طريق المديريات العامة للتربية ببغداد والمحافظات وبحسب حاجة كل مديرية وكل مدرسة للاختصاصات الشاغرة بالمدارس، حيث هناك آليات خاصة تعد من قبل المديريات عند فتح التعاقد".

يذكر أنَّ عدد المحاضرين بالمجان المتعاقدين بحسب القرار 130 و 315 تجاوز 200 ألف محاضر جميعهم مستمرون بالخدمة في المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز محو الأمية، يقابلهم نحو 600 ألف من الهيئات التدريسية والتعليمية على الملاك الدائم.

بدوره، قال مدير عام تربية الرصافة الثالثة حسين علي ناصر للصحيفة إنَّ "تطبيق قانون التقاعد الجديد سيعرّض المدارس إلى أزمة في الملاكات التربوية بين معلم ومدرس، لأنَّ الغالبية من القدماء سيحالون على التقاعد ما يؤدي إلى حدوث شواغر في التخصصات العلمية والإنسانية".