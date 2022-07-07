النجف تسجل أكثر من 8600 ولادة خلال ستة أشهر

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مستشفى الزهراء التعليمي للولادة والاطفال في محافظة النجف الأشرف شهدت 8641 ولادة خلال الأشهر الستة الماضية من هذا العام".وقال المعاون الفني لمدير المستشفى الدكتور محمد رضا الخطيب، إن "هذه الولادات توزعت بواقع 5202 ولادة طبيعية و3439 ولادة بعملية قيصرية".وأشار إلى أن "مجموع مراجعي المستشفى خلال نفس الفترة بلغ 67352 مراجعا توزعوا على الاستشاريات الصباحية (نساء +اطفال) بواقع 29668 مراجعا، والاستشاريات المسائية 15307 وطوارئ النسائية، والأطفال 22376".وعن الفحوصات السانده التي اجريت في المستشفى، أكد الخطيب "إجراء 661973 فحصا مختبريا و10944 فحص اشعة و12331 فحصا بالسونار و1274 فحص ايكو و407 فحص مفراس"، مبينا ان "المستشفى يستقبل الكثير من الحالات المرضية من خارج المحافظة".