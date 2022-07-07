إطلاق منحة مالية لهذه الفئة تزامناً مع عيد الأضحى - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للغانمي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين، أنهت الإجراءات اللازمة لتوزيع المنحة المالية للأسر النازحة، حيث تم إطلاق هذه المنحة الجديدة لتشمل آلاف ألاسر المنشورة أسماءهم عبر الرابط أدناه"، مبينا أن "استلام المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية".وقال الغانمي بحسب البيان، أن "هناك جهوداً كبيرة بذلت من أجل إعطاء هذه الأسر استحقاقها وتحسين أوضاعها المعيشية"، مشيراً الى أن "ملاكات وزارة الهجرة والمهجرين تعمل وفق خطة معدة لهذا الغرض بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة الأخرى".