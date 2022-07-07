محافظة جديدة تطلق رابط التقديم على الألف درجة وظيفية - عاجل

وقال الجبوري في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "تم اطلاق رابط التقديم على الألف درجة وظيفية في محافظة نينوى استنادا الى احكام الماده 15 من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية والمتضمنة "التعاقد مع حملة الشهادات البكالوريوس والدبلوم ولكافة الاختصاصات" (بأستثناء المجموعة الطبية والتمريض كون تعينهم مركزي) للعمل في دوائر المحافظة واداراتها المحلية بواقع الف متعاقد لكل محافظة لمدة ثلاث سنوات وبراتب شهري مقداره ثلاثمائة الف دينار لاغراض التدريب والتطوير)".وأضاف، ان "الضوابط تتضمن نسبة 10% بالتعاقد لمن هم بالدرجة الاولى من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين وشهداء الحشد الشعبي وضحايا الارهاب والعمليات الحربية والاخطاء العسكرية وبموجب النسبة المقررة في القوانين النافذة الخاصة بالشرائح المذكورة وتحدد نسبة 5% للتعاقد من ذوي الاحتياجات الخاصة و 5% للتعاقد مع المكونات".وأوضح الجبوري، ان "المعايير المدرجة ادناه تعتمد لتحديد المرشحين للتعاقد في الوظائف المذكورة وكالآتي:معدل التخرج: امتياز25 درجة , جيد جدا 20 درجة , جيد 15 درجة , متوسط 10 درجات , مقبول 5 درجات.سنه التخرج: تمنح درجة واحدة عن كل سنة تخرج وبما لا يزيد عن خمس درجات.الحالة الزوجية: متزوج غير معين او ارمل او مطلق وله اولاد، 10 درجات.متزوج والزوج غير معين وليس له اولاد، خمس درجات.ونوه المحافظ، بأن "عدم منح غير المتزوج لا يعني استبعاده من المنافسة"، مؤكدا أنه "سيتم إهمال جميع الاستمارات المخالفة لشروط التقديم".رابط التقديم