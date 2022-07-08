حجاج العراق يشيدون بالخدمات المقدمة لهم في مكة والمدينة: "مختلفة عن السابق"

وقال احد الحجاج لـ السومرية نيوز، إن "الخدمات المقدمة خلال هذا الموسم مختلفة عن سابقاتها"، مشيدا بـ"اسرة النوم واماكن السكن".واضاف الحاج، أن "مساحة الخيمة في السنوات السابقة كانت بحوالي 60 سم، فيما أصبحت هذا العام 160 سم لكل حاج".من جهتها، قالت حاجة عراقية لـ السومرية نيوز، إن "الخدمات التي قُدمت لنا خلال أدائنا مراسم الحج مختلفة بكثير عن السنين السابقة، وجيدة جدا".وأعرب الحاجة العراقية، عن ارتياحها لـ"الخدمة المقدمة لهم من سكن وطعام"، مؤكدة، "توفر كافة سبل الراحة".