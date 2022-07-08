بالصور.. احتراق صهريج ومحال تجارية في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني في جانب بغداد الكرخ تمكنت من إخماد حادث حريق اندلع داخل صهريج منقلب محمل بـوقود الگاز وعدد من المحال التجارية لتصليح العجلات مع عجلة حوضيه متوقفه بالقرب من موقع الحادث في منطقة التاجي شمال بغداد فجر هذا اليوم الجمعة".وأضاف البيان، أن "انقلاب عجلة الصهريج ادى الى انسكاب الوقود واحتراقه على الفور مما استدعى تدخل أربع فرق إطفاء للسيطرة على امتداد النيران".وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني "أبعدت وصول الحريق إلى الدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وأنهت أعمال الإخماد والتبريد بوقت قياسي حال دون توسع الحادث".