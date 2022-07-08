امانة بغداد تعلن عن بشرى سارة للمواطنين خلال عيد الاضحى

وقالت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المرافق السياحية والترفيهية التابعة لامانة بغداد اصبحت جاهزة لاستقبال الاسر البغدادية والوافدين من جميع محافظات البلاد طوال ايام عيد الاضحى المبارك ".واضاف ان "امانة بغداد هيأت متنزه الزوراء وسط العاصمة بغداد وحدائق كورنيش الاعظمية وشارع ابي نؤاس والمتحف البغدادي الى جانب عشرات المتنزهات والحدائق العامة المجهزة بالألعاب والخدمات الضرورية لإستقبال العوائل في ايام العيد".واشارالبيان الى ان "امانة بغداد وبمتابعة من قبل امين بغداد والملاك المتقدم ستتولى الاشراف على عملية تقديم الخدمات لزائري الاماكن الترفيهية والسياحية الى جانب افتتاح عدد جديد من المتنزهات التي اصبحت جاهزة لاستقبال العوائل العراقية بعد تجهيزها بجميع المستلزمات الضرورية من العاب للاطفال واعمدة انارة ومساطب للجلوس واشجار ومسطحات خضراء ".واوضح البيان ان " امانة بغداد تتوقع ان تشهد هذه الاماكن الترفيهية اقبالا كبيراً في ايام عيد الاضحى المبارك ".وشدد على ان "هناك تنسيقاً عالي المستوى بين مديرية الحراسات والأمن التابعة لأمانة بغداد و قيادة عمليات بغداد لتوفير الحماية لهذه الأماكن وتهيئة الأجواء الآمنة لمرتاديها خلال أيام العيد ".