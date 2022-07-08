النزاهة تخاطب الصناعة بشأن أحد وكلائها (وثيقة)

وقالت الهيئة في وثيقة موجهة إلى الصناعة، أطلعت عليها السومرية نيوز، "إشارة إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ الدائرة القانونية ذي العدد ق/ 2/ 5/ 16/ 45/ 4092 في 14 /12 /2021 وكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادية / دائرة تدقيق النشاط الصناعي ذي العدد 11/ 43/ 13893 في 26/ 6/ 2022 المرافق ربطاً صورة ضوئية عنهما ، راجين إعلامنا أسباب عدم انفكاك يوسف محمد جاسم / وكيل الوزارة لشؤون التخطيط ليتسنى لنا إجراء اللازم."وفي وقت سابق، أشرت أمانة مجلس الوزراء مخالفة قانونية على وزارة الصناعة؛ بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل.وبحسب وثيقة صادر من الأمانة حصلت عليها السومرية نيوز، اشارت الى "عدم قيام الوزارة بأخذ ما يلزم بشأن الغاء تمديد الخدمة الوظيفية للوكيل يوسف محمد جاسم واحالته الى التقاعد يعد مخالفة لأحكام قانون التقاعد الموحد".ووفق الوثيقة فإن "الطعن بقرار مؤسسة الشهداء امام القضاء لا يعد سندا لتعطيل نصوص قانونية نافذة وبخلاف ذلك تتحمل وزارتكم المسؤولية عن مخالفة احكام القانون".وكان النائب احمد الجبوري طالب، هيئة النزاهة بفتح تحقيق في استمرار وكيل وزارة الصناعة "يوسف محمد جاسم الجنابي" بمنصبه رغم بلوغه السن القانوني.