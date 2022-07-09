أوضحت تفاصيلها.. الدفاع المدني: 7 حرائق حصلت في الكرخ خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز الشعلة وبإسناد مركز الغزالية أخمدا حريق داخل مخزن للأدوات الاحتياطية ومعرض للتكتك مع محل للأركيلة الشارع العام قرب العلوة".وأضاف البيان، أن "مركز العامرية التابع للدفاع المدني، أخمد حريقاً اندلع باسواق داخل حديقة دار محلة ٦٣٦ بسبب تماس كهربائي داخلي".وأشار إلى أن "مركز حي العامل أخمد حادثين، الاول داخل غرفة حرس مدرسة سعيد ابن المسيب بسبب تماس كهربائي داخلي، والثاني حادث عجلة نوع كيا اوبتيما بسبب تماس كهربائي داخلي".وأوضح، أن "مركز الكاظميه أخمد حادث حريق بدار متروك ضمن الازقة الضيقة لمحلة باب الدروازة، حيث تم مد الانابيب لمسافة ٢٠٠ متر بسبب سقوط الاسلاك المولدة".ولفت إلى أن "مركز الشعلة أخمد حادث حريق بمخزن داخل دار في حي الجوادين بسبب تماس كهربائي داخلي"، مبيناً أن "مركز الغزالية أخمد حريق بغرفه في الطابق ثاني بمنطقة الكفاءات، بسبب تماس كهربائي داخلي".