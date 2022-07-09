بدء تصاعد الغبار في سماء العاصمة بغداد – عاجل

شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، تصاعداً للغبار ادى الى تقليل مدى الرؤية في الشوارع مع حلول الغروب.

وقال مراسلنا، إن "الغبار بدأ يتصاعد في سماء العاصمة بغداد إذ أدى الى تقليل مدى الرؤية في الشوارع مع حلول الغروب".