الاتصالات توضح حقيقة إلغاء أبراج الانترنت بعد انتهاء "الكابل الضوئي"

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي الأخبار التي تداولتها عدد من الوكالات الإخبارية والمواقع الإلكترونية بعنوان (إلغاء جميع أبراج الانترنت بعد الانتهاء من مشروع الكابل الضوئي لجميع المحافظات)"، مؤكدة أن "الخبر عاري عن الصحة ولم يصدر من اي جهة رسمية سواء من الوزارة او تشكيلاتها، ولايوجد موعد لالغاء الابراج او انتهاء العمل بها وإنما يعتمد ذلك على رغبة المواطن في الاشتراك عن طريق ال WiFi او عن طريق الكابل الضوئي".ودعت الوزارة، وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الاكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي الى "توخي الدقة في نشر الاخبار واعتماد التصريحات والأخبار الموثوقة التي تصدر من الوزارة حصراً".