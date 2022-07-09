Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الصحة تعلن موقف كورونا في أول أيام عيد الأضحى
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"تضليل للرأي العام".. رد على حديث وزير النقل بشأن الملاحة الجوية

محليات

2022-07-09 | 10:59
"تضليل للرأي العام".. رد على حديث وزير النقل بشأن الملاحة الجوية
816 مشاهدة

ردت مصادر مطلعة، اليوم السبت، على حديث وزير النقل ناصر الشبلي، بشأن تجديد التعاقد مع شركة سيركو البريطانية، الخاصة بالملاحة الجوية.

وقالت المصادر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الشبلي قام قبل توقيع العقد مع سيركو بالطلب من رئيس الوزراء بموجب الكتاب المرقم ( ٨٣٣٣) في ١٤ / ٢/ ٢٠٢١ توجيه الملاحة الجوية بالالتزام في الاتفاقية الاطارية الموقعه بين الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية وشركة سيركو عام ٢٠١٨ والتي وقعت استاداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( ٣٩٠) لسنة ٢٠١٧، وبسبب عدم التزام مجلس الادارة في الشركة العامة بالقرارات الحكومية الامر الذي كان سيقود الحكومة العراقية الى المحاكم الدولية ويعرضها الى تعويضات مالية ضخمة وفق القوانين الوطنية والدولية".

وأضافت، أنه "قام وزير النقل بالطلب وبشكل عاجل من مجلس الوزراء الموافقة على التعاقد مع شركة سيركو وعلى اساس ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٨٦ ) لسنة ٢٠٢١ الذي نص على ( بناء على ما عرضه وزير النقل عرضاً طارئاً خلال اجتماع مجلس الوزراء، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثين المنعقدة في محافظة نينوى بتاريخ ١٦ / ٨/ ٢٠٢١ ما يأتي :

تولي المدير العام للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالتعاقد مع شركة (سيركو ) لمراقبة الحركة الجوية لمدة (سنة واحدة ) حداً اقصى من تاريخ توقيع العقد ، على ان يكون خلال هذه المدة التفاوض مع شركة (سيركو ) لحسم اتفاق إطار العمل بين الجانبين خلال ( ٣) أشهر حداً اقصى وبما يسهم في الحفاظ على المال العام وتسيير إدارة الملاحة الجوية في العراق )".

وأشارت إلى أن "مدير عام الملاحة الجوية ارسل في حينه عدداً من الكتب الرسمية الى وزير النقل ( باعتباره هو من اقترح على مجلس الوزراء توقيع العقد مع سيركو و بناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء المشار اليه ) لكن الوزير امتنع عن اجابة مدير عام الملاحة الجوية دون اي مسوغ".

وأمتنع مجلس الدولة عن اصدار قرار بشان عدم شرعية الاتفاقية الاطارية وذلك بموجب القرار المرقم ٣٩ / ٢٠٢٢ الصادر في ١٩ / ٤ / ٢٠٢٢ وان هذا القرار قد تم اخفائه من قبل الوزارة بأمر من الوزير ولم يتم اعلام الشركة العامة بمضمونه، بحسب المصادر.

وبينت، أن "الشركة خسرت دعوى اقامتها في وقت سابق على شركة سيركو بعد ان ردت المحكمة التجارية طلبها في اصدار امر ولائي لايقاف العقد رقم ( ٢ ) لسنة ٢٠٢١ الذي ابرم استناداً الى قرار مجلس الوزراء ( ٢٨٦ ) لسنة ٢٠٢١".

وأكدت المصادر، أن "ما بينه وزير النقل من ايضاح لبعض وسائل الاعلام وما نصت عليه الوثائق وقرار مجلس الوزراء يعكس حجم التناقض بين الامرين، وكذلك يعكس الطريقة التي تدار بها وزراة النقل اليوم، والتي هي بعيدة كل البعد عن الشفافية والاعتماد على تضليل الرأي العام في عمل الوزارة في ظل ادارة الوزير الشبلي لها والذي أمعن في زج تشكيلات الوزارة في اتون الدعاوى القضائية كونه قمة الهرم في الوزارة و كان الاحرى به ان يحث الجميع على التفاوض بدلا من دفع تشكيلات الوزارة الى مواجهات خاسرة بدفع من فريق وزاري غير منسجم و غير كفوء".

ويوم أمس، صرح وزير النقل ناصر حسين الشبلي، لوكالة الأنباء الرسمية، بشأن عمل شركة سيركو البريطانية في العراق الخاصة بالملاحة الجوية.

وقال الشبلي، إن "شركة سيركو لديها عقد قديم انتهى عام 2020، وقامت بعرض اتفاقية إطارية تم توقيعها من قبل مدراء عامين ووزراء سابقين قبل تسنمنا المنصب، تنص على: (إن لم تقوموا (الطرف العراقي) بتجديد العقد فنحن نذهب الى الاتفاقية الاطارية البالغة 15 عاماً".

وأضاف، أن "مجلس الإدارة في الشركة العامة للملاحة الجوية رفض هذه الاتفاقية لأنه لا أحد يعلم بها ولا تتضمن صادرة وواردة ولا موافقة وزير أو مجلس إدارة"، مشيراً إلى أن "وزارة النقل أرادت أن تحل الموضوع كون الشركة توجهت للتحكيم خارج العراق، فارتأى مجلس الوزراء أن يعمل لهم عقداً لمدة سنة".

ولفت إلى أن "العقد استغرق 3 أشهر من التفاوض لحسم جميع الأمور وتم إرسال مدير عام جديد لهيئة الملاحة الجوية بدل القديم لإصابته بكورونا وسفره خارج البلاد"، منوهاً بأن "المدير العام قام بتوقيع العقد بدون مصادقة مجلس الإدارة والاستفسار حول الاتفاقية وبالتالي قامت الوزارة برفع دعوى قضائية عليه".

وتابع، أن "الوزارة حالياً تنتظر حكم القضاء لاسيما أن الشركة تهدد برفع دعوى تعويض أمام القضاء البريطاني حال لم نعطها أموالاً ولم نوافق على عودتها للعمل".
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
11:53 | 2022-07-09 11:53
11:24 | 2022-07-09 11:24
10:59 | 2022-07-09 10:59
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.