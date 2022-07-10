السومرية تنشر صوراً لصلاة العيد في كربلاء المقدسة

السومرية نيوز - كربلاء

تنشر السومرية نيوز، صوراً لصلاة العيد في محافظة كربلاء المقدسة بإمامة الشيخ حبيب الكاظمي.

والقى الشيخ حبيب الكاظمي خطبتي صلاة العيد على جموع المصلين شارحا فيها فضل اقامتها في هذا المكان المقدس الذي ضم جسدي الإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام)".

واشار امام الصلاة وخطيبها الى ان "العالم مر قبل سنتين بمحنة وباء كورونا الذي حصد ارواح الملايين والآن طبول الحرب تقرع ولا نعلم الى اين يذهب العالم وليس لنا الا الطاعة لله والعمل بنهج محمد وآل محمد الذين سيكون النصر لهم على يد قائمهم بعد ظلم وويلات".



ودعا الناس الى "الاهتمام بفئة الشباب والحذر من انحرافهم" مؤكدا ان "علينا ان نتدارك الامر قبل فوات الآوان لان العراق من الدول التي فيها نسبة الشباب عالية جداً وحاليا تشن عليهم حرب مخملية واعلامية وثقافية وفكرية وعلينا انقاذهم مما هم فيه من انقياد للعالم الالكتروني والرقمي الذين يجرهم الى الهاوية".