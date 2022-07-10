إنقاذ محطة وقود من الاحتراق في بغداد - عاجل

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني طوقت النيران من أربعة محاور وزجت بعجلة الشفل من أجل كري الكارتون المتبعثر المشتعل وابعاد خطر الانتشار إلى خزانات محطة الوقود المجاورة أول، ثم عهدت إلى إخماد الحريق بشكل كامل داخل المخزن والمعمل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".وأوضحت المديرية، انه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".