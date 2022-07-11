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الرافدين يحدد فائدة فتح حسابات التوفير
محليات
2022-07-11 | 03:14
1,887 مشاهدة
حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين.
وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى ٤ بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".
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