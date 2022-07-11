الرافدين يحدد فائدة فتح حسابات التوفير

حدد مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، فائدة فتح حسابات التوفير للمواطنين.

وقال المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فائدة فتح حسابات التوفير تصل الى ٤ بالمئة مقابل ايداع اموال المواطنين في فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".

