طقس مغبر للأيام الأربعة المقبلة في العراق

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة.



وأظهرت جداول نشرتها الهيئة، تابعتها السومرية نيوز، تصاعد الغبار في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة.



أدناه جداول توضح حالة الطقس بالتفصيل للأيام الأربعة المقبلة: