في الديوانية: حملة كبيرة لرفع التجاوزات ومطالبات‎‎

جرافات بلدية الديوانية تقوم بحملة لرفع التجاوزات عن الطرقات العامة والاسواق بعد تبليغهم وتوجيه انذارات عدة إليهم، وفيما اكدت البلدية على استمرار الحملة بعد العيد، تم الاتفاق في وقت سابق مع الباعة على وضع عربات متحركة في الاسواق لفسح المجال امام سيارات الاسعاف والاطفاء في حال حدوث حريق.الكسبة والعاملون في الاسواق من جهتهم طالبوا بإيجاد بدائل كأسواق وساحات مخصصة لبيع الخضار والبضائع الاخرى لكي لا تؤثر على سير عملهم في ظل ظروفهم المعيشية القاسية حسب وصفهم.