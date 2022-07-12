في بغداد.. اجتماع لمناقشة "صلاة الجمعة الموحدة"

عقدت اللجنة المكلفة بالإشراف على صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اجتماعاً موسعاً مع قائد عمليات بغداد.

وقالت اللجنة في بيان، "تواصل اللجنة المكلفة بالإشراف على اقامة صلاة الجمعة الموحدة التي ستقام في بغداد في الخامس عشر من شهر ذي الحجة الحرام، اجتماعاتها وعملها واستعداداتها".