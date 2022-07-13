الزيدي في رسالة غامضة: كونوا احراراً

السومرية نيوز – بغداد

قال الأمين العام لكتائب الإمام علي، شبل الزيدي، اليوم الاربعاء، ان الاحرار يمتلكون القرار والعبيد بيد أسيادهم.



وذكر الزيدي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "الحرية في منهج الاسلامي ومدرسة الامام الحسين (ع) هي ان الاحرار يمتلكون القرار والعبيد بيد أسيادهم (والله لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل، ولا قرار لكم اقرار العبيد)".

وتابع، "الحر من يمتلك الاشياء والعبد من يمتلكه، (الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه مادرت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون)".

واختتم التغريدة بالقول: كونوا احراراً".