وزير الموارد يزور سد حديثة لمتابعة توزيع المياه إلى المحافظات بشكل عادل

وذكر بيان الوزارة، أن الحمداني أكد أن "زيارته للسد تقع ضمن الزيارات الميدانية المستمرة والمتكررة للمنشآت الخزنية الكبيرة في البلاد لمتابعتها والاطلاع الميداني على أعمال التأهيل الجارية فيها، والخزين المتحقق فعليا، ومتابعة الإطلاقات المائية من السد على عمود نهر الفرات لتأمين ايصال الحصص المائية إلى جميع المحافظات بشكل عادل ومنصف وفق خطة الوزارة للعام الحالي ورغم ظروف الشحة المائية".وأضاف البيان، أن "سد حديثة يعتبر ثاني أكبر سد بعد سد الموصل وهو من السدود المهمة والستراتيجية في البلاد والذي يعمل على خزن المياه وتنظيم الإطلاقات المائية على نهر الفرات".ووفق البيان، "أشاد الحمداني بجهود العاملين في السد لتفانيهم في عملهم من أجل تأمين التشغيل الأمن والمستمر لكل منشآت السد وضمن ماهو مخطط له من قبل الوزارة"، مشددا على "استمرار ملاكات الوزارة بأعمالها ليلا ونهارا لحين تجاوز أزمة شح المياه الحالية".