اللجنة المكلفة بـ"صلاة الجمعة الموحدة" تلتقي مدير المرور العام

التقت اللجنة المكلفة بـ"صلاة الجمعة الموحدة" التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل، مدير المرور العام لمناقشة وتهيئة بعض الامور المتعلقة بها.

وجاء في بيان للجنة، إن "اللجنة المكلفة من قبل القائد الصدربالإشراف على إقامة صلاة الجمعة الموحدة تلتقي بمدير المرور العامة اللواء طارق إسماعيل الربيعي، وبحضور الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية لمناقشة وتهيئة بعض الامور المتعلقة بإقامة وتنظيم الصلاة الموحدة". وكانت اللجنة عقدت أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع قائد عمليات بغداد.