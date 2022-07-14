"سأحاول أن أصلي بكم".. الصدر يغرد بشأن صلاة الجمعة الموحدة

السومرية نيوز- بغداد
أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، توجيهات وصفها بـ "المهمة" وتخص صلاة الجمعة الموحدة، المقرر إقامتها يوم غد.
وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل مَن ينوب عني".
وبشأن التسريبات الصوتية، قال الصدر: "لا تكترثوا بالتسريبات، فلا نقيم لها وزنا".
وتابع: "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".