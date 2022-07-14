"سأحاول أن أصلي بكم".. الصدر يغرد بشأن صلاة الجمعة الموحدة

وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل مَن ينوب عني".وبشأن التسريبات الصوتية، قال الصدر: "لا تكترثوا بالتسريبات، فلا نقيم لها وزنا".وتابع: "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".