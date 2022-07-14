جواً.. بعثة الحج العراقية تعلن وصول 347 حاجا الى العراق

وذكرت البعثة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انها "فوجت صباح، اليوم الخميس، أول طائرة من مطار الملك عبدالعزيز بجدة تقل على متنها 347 وصلت الى مطار بغداد بسلام".واضافت، ان "طائرة أخرى ستنطلق مساء هذا اليوم الى مطار النجف الأشرف تحمل 190 حاجا، وان التفويج الجوي سيكون عبر طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية".واشارت البعثة الى، ان "41 قافلة برية ستغادر اليوم من مكة المكرمة الى أرض الوطن بواقع 1925 حاجا"، مبينة ان "مواعيد التفويج العكسي للحجاج بدأت وفق الجداول المعدة مسبقا من حيث الأولوية لوصول أول قافلة تباعا حتى آخرها".