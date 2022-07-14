بدء تحرك القوافل من المحافظات إلى بغداد للمشاركة في "الصلاة الموحدة" (صور)

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القوافل بدأت تتوجه من المحافظات الجنوبية باتجاه العاصمة بغداد للمشاركة في الصلاة الموحدة"، مشيراً إلى أن "القوات الامنية باشرت بتشديد الاجراءات ضمن محيط مدينة الصدر، مع نشر مفارز الاستخبارات المدنية تحسبا لوقوع أي طارئ".وأضاف: "لاتوجد اي اوامر حتى الان بفرض حالة الانذار القصوى (ج) في صفوف القوات الامنية"، مبيناً أن "القوات الأمنية ستفتش الداخلة إلى بغداد والاشخاص، وتدقق الهويات التعريفية في مداخل العاصمة".