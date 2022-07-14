السفير العراقي في لبنان يوضح بشأن صوره التي أحدثت "ضجة": هذا ما حصل!

وقال البراك في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز: "كجزء أساسي من مهام عمل أي سفير وهو الانفتاح والتواصل مع المجتمع الذي يعيش به بكل مكوناته".وأوضح: "قمت بتلبية دعوة كريمة من احدى اكبر القبائل العربية في منطقة البقاع لزيارتهم، وكعادة اهل القرى والريف في الترحيب بالضيف الذي يتمُ استقبالهُ من قبل شيوخ العشائر بتلك المنطقة ووجهائها ورئيس البلدية وبعض ضباط الجيش والشرطة، عند وصول الضيف يُرحبون بهِ على طريقتهم الخاصة، وكانت بإطلاق النار ترحيباً بوصولهِ، وبالأخص أنهُ يمثل دولة قد تركت اثراً طيباً لدى نفوس اللبنانيين بدعمهم في ظروفهم الصعبة".وأضاف: "وخلال الجولة، استوقفوني مجموعة من الشبان الذين يقومون بحراسة الحدود وطلبوا اخذ صور تذكارية معهم وهم يقومون بأداء واجبهم، وأخذت هذه الصورة، وليس صحيحاً ان في الصورة أي رسالة من أي نوع خارج اطار المجاملة في مناطق عشائرية و شبان من حرس الحدود".وكانت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تداولت صور البراك وهو يتوسط جمعاً من المسلحين، وأخرى وهو يحمل قذيفة أر بي جي.وقالت وسائل الإعلام، إن "البراك واجه انتقادات عديدة، بسبب الصور التي أظهرته وهو يحمل قاذفة أر بي جي، وتوسطه المسلحين".