التعليم تحدد معايير إطلاق دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة للعام الدراسي 2023-2022

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تتعامل مع ملف الدراسة خارج العراق بشكل عام على وفق مرتكزات قانونية وسياقات علمية حاكمة".وتابع العبودي: "من هنا حددت وزارة التعليم في هذا المجال مسارا علميا وإجرائيا تضمن إطلاق دليل جامعات الابتعاث والنفقة الخاصة للعام الدراسي 2023/2022 الذي يعتمد المعايير الآتية :"1- اعتماد قائمة الجامعات لغرض الابتعاث حصرا:أ- أول (1000) جامعة من تصنيف (Academic Ranking of World University) في العام الدراسي نفسه.ب- أول (500) جامعة من تصنيف (Times Higher Education World University rankings) في العام الدراسي نفسه.ج- أول (250) جامعة من تصنيف (QS World University Ranking) في العام الدراسي نفسه.2- اعتماد قائمة الجامعات لغرض الدراسة على النفقة الخاصة حصرا:أ- جميع الجامعات الواردة في تصنيف (Academic Ranking of World University) في العام الدراسي نفسه.ب- أول (1000) جامعة من تصنيف (Times Higher Education World University rankings) في العام الدراسي نفسه.ج- أول (500) جامعة من تصنيف (QS World University Ranking) في العام الدراسي نفسه.