واسط تحصي عدد المتقدمين على الألف درجة عقد

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "العدد النهائي للمتقدمين على الـ1000 درجة عقد في واسط بلغ (26189) شخصاً".وبينت، أن الأسماء التي قدمت ستخضع للتدقيق والمفاضلة ومطابقة المعلومات ، وسيتم تحديد مواعيد للمقابلات وجلب المستمسكات الثبوتية لمطابقتها مع المستمسكات التي تم التسجيل بها.وفي 8 حزيران، صوت مجلس النواب العراقي على قانون الدعم الطارئ، والذي تضمن تخصيص ألف درجة عقد لكل محافظة عراقية.