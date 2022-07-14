"الصلاة الموحدة".. 10 الآف شخص ينطلقون من كربلاء إلى بغداد (صور)

وفي 3 تموز، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وذلك بذكرى إقامة أول صلاة جمعة في مسجد الكوفة من قبل والده.وقال مراسل السومرية نيوز، إن "أكثر من 10 شخص توجهوا من محافظة كربلاء عبر 250 عجلة (باص) و 400 عجلة (صالون)، إلى بغداد؛ وذلك للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها الصدر".وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الصدر، توجيهات وصفها بـ "المهمة" تخص صلاة الجمعة الموحدة، المقرر إقامتها يوم غد.وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل مَن ينوب عني".وتابع: "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".