صور وفيديوهات من مدينة الصدر.. الالاف يستعدون لـ"الصلاة الموحدة"

وقال مراسلنا، إن أعداداً كبيرة من أنصار التيار الصدري مستمرة بالقدوم من محافظات مختلفة، إلى مدينة الصدر في بغداد؛ استعداداً للصلاة الموحدة التي دعا إليها الصدر والمقررة يوم غد.وأشار إلى أن هناك استعدادات أمنية وخدمية كبيرة لتلبية احتياجات القادمين من المحافظات.وفي وقت سابق من اليوم، أصدر الصدر، توجيهات وصفها بـ "المهمة" تخص صلاة الجمعة الموحدة، المقرر إقامتها يوم غد.وذكر الصدر في تغريدة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز: "صلاة الجمعة الموحدة عبادة خالصة لله فالتزموا الأوامر والنظام، وسأحاول أن أصلي بكم وإلا فأرسل مَن ينوب عني".وتابع: "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى، والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح".