السومرية تنشر صورا لتجمع المئات في شارع الفلاح

تنشر السومرية نيوز، صورا لتجمع المئات في شارع الفلاح بمدينة الصدر شرقي بغداد.

وكانت اللجنة المركزية قد حددت شارع الفلاح ليكون مكانا لاقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.