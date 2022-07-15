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صور جديدة لجموع المصلين في مدينة الصدر
محليات
2022-07-15 | 04:54
7,451 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً جديدة لجموع المصلين في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
الصور ادناه:
»
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مصلين
الصلاة الموحدة
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