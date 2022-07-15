شارع الفلاح يغص بمرتدي الأكفان.. صور جوية خلال الصلاة الموحدة في مدينة الصدر

السومرية نيوز- بغداد

صوّر مراسل السومرية، علي جاسم، لقطات من الجو أظهرت جموع المصلين في شارع الفلاح بمدينة الصدر.

وأظهرت الصور آلاف المصلين، وهم يرتدون الأكفان البيضاء، تلبيةً لدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.



أدناه الصور: