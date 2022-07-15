اعتقال شخص "يدعي النبوة" في ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، باعتقال شخص "يدعي النبوة" في محافظة ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية اعتقلت شخص مدعي النبوة في سوق الشيوخ". وأضاف المصدر أن "المعتقل تم نقله إلى مركز للشرطة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".