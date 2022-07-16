بعد الصلاة الموحدة.. الشروع بحملة واسعة لتنظيف شوارع مدينة الصدر

وذكرت الأمانة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعد ان احتضنت مدينة الصدر صلاة الجمعة الموحدة وحال الانتهاء منها، شرعت كوادر بلدية الصدر الأولى والدوائر الساندة لها في حملة واسعة لإعادة وضع الشارع إلى طبيعته، حيث تم وبوقت قياسي من الانتهاء ورفع المخلفات".واكتضت مدينة الصدر يوم أمس، بحشود غفيرة لتأدية صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث بلغت الأعداد قرابة المليوني شخص بحسب اللجنة المنظمة.