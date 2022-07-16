ارتفاع جديد.. الصحة تعلن حصيلة جديدة باصابات الكوليرا – عاجل

السومرية نيوز – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 52 إصابة جديدة مؤكدة بالكوليرا في عموم محافظات العراق منها حالة وفاة جديدة في محافظة كركوك.



وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم تسجيل 52 حالة جديدة بالكوليرا ليكون المجموع 309 حالات اصابة بالكوليرا".

واضاف انه "تم تسجيل حالة وفاة جديدة في كركوك ليصبح مجموع حالات الوفيات بالكوليرا ثلاث حالات، اثنان في كركوك وواحدة في بغداد".

وفي ما يتعلق بالحمى النزفية اوضح البدر أن "عدد الاصابات منذ بداية العام الحالي بلغ 246 بينها 40 حالة وفاة حتى هذه اللحظة".