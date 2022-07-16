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بن سلمان: متفائلون بما حققه العراق في الفترة الأخيرة

محليات

2022-07-16 | 07:11
بن سلمان: متفائلون بما حققه العراق في الفترة الأخيرة
1,786 مشاهدة

أشاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم السبت، بما حققه العراق في الفترة الأخيرة، فيما أشار إلى أن التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية.

وقال بن سلمان خلال كلمته في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية المنعقدة في السعودية، إن "اجتماعنا اليوم يأتي في الوقت الذي تواجه فيه المنطقة والعالم تحديات كبرى".

واضاف، أن "التحديات الكبرى التي تعرض لها العالم مؤخرا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية"، مشيدا "بتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين العراق والسعودية والخليج".
وتابع، "تبني سياسات غير واقعية من خلال إقصاء مصادر الطاقة الرئيسة سيؤدي لتضخم غير مسبوق".

ودعا بن سلمان، إيران إلى "التعاون مع دول المنطقة والالتزام بمبادئ الشرعية الدولية"، لافتا الى ان "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول للأزمات التي تعيشها الدول".

ومضى بالقول، "ندعم جميع الجهود الرامية لحل سياسي يمني يمني للأزمة هناك"، مستدركا "نأمل أن تؤسس هذه القمة لعهد جديد من الشراكة الاستراتيجية بين دول المنطقة والولايات المتحدة".
وأنطلقت، اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية بمشاركة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الولايات المتحدة.

واكتمل وصول القادة والوفود الخليجية والعربية، اليوم السبت، إلى مدينة جدة السعودية، للمشاركة في القمة العربية الأمريكية "قمة جدة للأمن والتنمية"، التي انطلقت قبل قليل.

ووصل وفود وقادة كل من العراق والكويت والبحرين وقطر وسلطنة عمان، إضافة إلى مصر والأردن والامارات، إلى جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى مدينة جدة السعودية.

ومن المتوقع أن تبحث القمة ملفات رئيسية كالقضية الفلسطينية والحرب في اليمن ومنظومة الأمن الإقليمي، والعلاقات مع إيران وبرنامجها النووي، وملفات التعاون الاقتصادي المشترك في المنطقة.
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