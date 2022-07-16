Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تركيا.. حملة لمنع السوريين المجنسين من المشاركة بالانتخابات
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

رد شديد اللهجة من النجار على مجلس اعيان الموصل: "وهمي وكاذب"

محليات

2022-07-16 | 07:43
رد شديد اللهجة من النجار على مجلس اعيان الموصل: "وهمي وكاذب"
2,534 مشاهدة

السومرية نيوز - نينوى

استنكر عضو منظمة انهاء الافلات من العقاب الدولي محمود النجار، تصريحات مجلس اعيان الموصل، واصفاً أياها بالوهمية والمستفزة.

وقال النجار في حديث للسومرية، إن "تصريح مجلس اعيان الموصل وهمي ومستفز لأهالي الموصل ولا يمت لاهالي المدينة باي صفة"، لافتا إلى أن "هذه التصريحات هي تطبيل لاحداث سياسية موجودة في الحكم منذ 2003 بالتالي فهي عبارة عن دعاية انتخابية سياسية لا أكثر لأن مدينة الموصل ومحافظة نينوى لديها خصوصيتها ومكوناتها الاجتماعية المختلفة".

وأضاف، أن "هكذا تصريح يعبر عن اتجاه اهالي نينوى الى جهة مخاصمة في عملية تشكيل الحكومة اي "التيار الصدري" وخلافاته مع "الاطار التنسيقي"، بالتالي فأن هذا التصريح صدر من مجلس اعيان ليس لديهم ناطق رسمي ولا موقع رسمي، ولا اي شخصية واضحة تخرج في الاعلام وتصرح وتنقل الاخبار"، متسائلا، "من هم مجلس اعيان الموصل؟ من يمثلهم وإلى من ينتمون؟ وما هي ابرز الشخصيات التي لديهم".

وأشار النجار إلى ان "هكذا تصريحات هي مستفزة لمحافظة نينوى ولا تمت لابنائها بأي صلة وهي مخجلة ولا تعبر عن ارادة الشعب الموصلي الذي ليس له دخل بالنزاعات والخلافات السياسية".

وتابع، "لدينا شباب وشخصيات موصلية تركز على القضايا الانسانية الموجودة في المدينة بعيدا عن ما يحدث الان من خلافات سياسية تحدث في اطار تشكيل الحكومة العراقية".

وفي وقت سابق، قال مجلس أعيان الموصل أن "الالاف من ابنائنا وأخواننا شاركوا في الصلاة الموحدة".

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
18:01 | 2022-07-16 18:01
16:56 | 2022-07-16 16:56
16:31 | 2022-07-16 16:31
المزيد
اعلان
حقيقية
حقيقية
مفبركة
مفبركة
لا أعرف
لا أعرف
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.