تنويه بشأن قطع المياه بشكل تام عن إحدى مناطق بغداد – عاجل

وذكر إعلام الأمانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأمانة ستقوم بإطفاء تام لمشروع ماء الرشيد مساء اليوم الاحد لمدة 12 ساعة لغرض اكمال ربط انبوب جديد لخدمة منطقة الزعفرانية".وأضاف البيان، أن "دائرة ماء بغداد بالتعاون مع دائرة بلدية الكرادة ستعمل اليوم على انجاز ربط انبوب بقطر ٨٠٠ ملم مما يستدعي اطفاء تام لمشروع ماء الرشيد وابتداءً من الساعة ٧ عصراً اليوم الموافق ١٧ - ٧- ٢٠٢٢ ولغاية غدا الإثنين الساعة السابعة صباحا".وتابع، ان "هذا العمل هو من اجل تحسين قوة وضخ الماء في منطقة الزعفرانية للمحلات الفردية"، مشيرةً إلى أنها "تهيب امانة بغداد بالمواطنين الكرام بخزن حاجتهم من الماء للمدة المذكورة والحفاظ عليه لحين الانتهاء من اعمال التقوية".