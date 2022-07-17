محافظة عراقية تنضم لقائمة المحافظات المعطلة غداً

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على ما ورد بقرار مجلس محافظة ميسان رقم 60 لسنة 2006، المتضمن اعتبار يوم 18 من ذي الحجة عطلة رسمية من كل عام في كل دوائر الدولة في المحافظة، بمناسبة عيد الغدير ومن اجل فسح المجال أمام ابناء ميسان لاحياء زيار امير المؤمنين (ع)، تقرر أن يكون يوم الاثنين 18 / 7 / 2022 ميلادي والموافق 18 من شهر ذي الحجة للسنة الهجرية 1443 عطلة رسمية في كافة الدوائر والمؤسسات في ميسان".