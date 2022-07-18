وفد الصدر يزور شيخ عشيرة بُترِت يده أثناء عودته من الصلاة الموحدة

وذكر إعلام التيار الصدري، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وفد الصدر زار صباح اليوم الاثنين 18/ تموز / 2022 الشيخ فرات الزيرجاوي أحد زعماء وشيوخ قبيلة آل زيرج في احد مستشفيات محافظة ميسان للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير ادى الى بتر يده اثناء عودته من صلاة الجمعة الموحدة".وأشار البيان إلى أن "الوفد الذي ضم حازم الاعرجي وابراهيم الجابري وحاكم الزاملي نقل تحيات وسلام مقتدى الصدر، مبدين دعمهم وتعاونهم لتوفير احتياجاته ومتطلباته الصحية".