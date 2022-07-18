كربلاء تحدد موعد توزيع قطع الأراضي لهذه الشرائح - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للخطابي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ كربلاء اجتمع، بمعاون قائد شرطة كربلاء العميد احمد العبودي ومعاون المحافظ لشؤون ادارة الخدمات محمد كامل ومدير البلديات قدير احمد ومدير بلدية كربلاء حسن الشريفي ومدير دائرة التسجيل العقاري ومسؤولي الشعب المختصة بقطع الاراضي في بلدية كربلاء والبلديات.وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث اخر الاستعدادات الخاصة للشروع بتوزيع قطع الاراضي السكنية على القوات الامنية والشرائح الاخرى".وأوضح، أنه "تم الاتفاق على توزيع 1700 قطعة ارض سكنية لكوادر خط الصد الاول من القوات الامنية اليوم الاثنين المصادف 18 من شهر تموز الجاري لمناسبة عيد الغدير الاغر، كما تم تحديد يوم الجمعة المصادف 29 من شهر تموز الجاري موعدا لتوزيع قطع الاراضي على 12 شريحة من موظفي الدولة للشرائح المشمولة بالتوزيع".وأشار البيان إلى أنه "تم أيضا تحديد منتصف شهر محرم الحرام موعدا لتوزيع قطع الاراضي السكنية على 3 من الشرائح المشمولة بالتوزيع فضلا عن توزيع قطع اراضي سكنية في بلدية الحسينية والهندية والحر وعين التمر للموظفين من الشرائح المشمولة بالتوزيع".وتابع، "كما تم اكمال خطة توزيع قطع الاراضي السكنية على الموظفين في الاقضية والنواحي كل حسب وحدته الادارية وفيما يخص الوحدات الادارية التي لا يوجد فيها قطع اراضي تم وضع خطة لتوزيع قطع اراضي في قضاء الحر حسب نسبة الدائرة، لتكون محافظة كربلاء المقدسة قد انجزت خارطة طريق لتوزيع قطع الاراضي السكنية في هذه المرحلة".