تفاصيل هزة أرضية ضربت السليمانية

وذكرت الهيئة في تقريرها الذي ورد لـ السومرية نيوز، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 11:04:53 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (4،6) درجة وتبعد (9) كم جنوب شرق قضاء كلار من محافظة السليمانية".وأضاف التقرير، أن "الهزّة تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".ودعت الهيأة، "المواطنين الكرام الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".