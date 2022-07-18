المعهد القضائي يحدد موعد اجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة 45 و 46

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "موعد اجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة (45) سيكون يوم الجمعة المقبل الموافق 29 / 7/ 2022 عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة خمس ساعات في جامعة بغداد/ كلية القانون، مشيرا إلى أن المواد الداخلة في الامتحان لهذه الدورة هي ( قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصية)".وأضاف أن "موعد اجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة (46) سيكون يوم السبت المقبل الموافق 30 / 7/ 2022 عند الساعة التاسعة صباحا ولمدة خمس ساعات في جامعة بغداد/ كلية القانون، مبينا أن المواد الداخلة في الامتحان لهذه الدورة هي (قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، قانون اصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الاحوال الشخصية، قانون الادعاء العام، قانون رعاية الاحداث)".وتابع أن "الامتحان يشمل من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم للدراسة في المعهد القضائي الواردة في المادة السابعة من قانون المعهد القضائي رقم (33) لسنة 1976".