أسعار العقار في العراق تسجل "أرقاماً مهولة".. مراقبون: غسيل أموال

يشكو العراقيون مؤخرا من ارتفاع اسعار العقارات وقطع الاراضي في العديد من المحافظات، امر عزاه مختصون لغسيل الاموال من خلال الاقبال على الشراء الذي رفع بدوره الاسعار

عشرة الاف دولار فما دون هو سعر متر العقار بمنطقة المنصور والعديد من المناطق ببغداد ، ارقام مهولة راحت تتصاعد يوما بعد اخر، دون حسيب او رقيب من قبل الجهات المسؤولة للحد من ذلك الارتفاع



ويرجع مختصون بالشأن الاقتصادي ارتفاع الاسعار لغسيل الاموال ، بعد حصر اموال المتنفذين داخل العراق من قبل الهيئات المتابعة لنقل وتحويل الاموال التي كانت تهرب خارج البلاد، ناهيك عن انهيار المنظومة الاقتصادية الدولية عقب الحرب الاوكرانية وتراجع العملة باغلب الدول المجاورة