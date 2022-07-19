الدفاع المدني تصدر تحذيرات وإرشادات مع ارتفاع درجات الحرارة

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "المديرية أصدرت جملة من الوصايا والإرشادات بشأن ارتفاع درجات الحرارة في العراق"، داعية المواطنين، إلى "اتباعها لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة التي يشدها العراق خلال الأيام القادمة لتقليل تأثيرها والحد من أسباب اندلاع حوادث الحريق".

وهذه جملة الوصايا والارشادات:1- يجب إخلاء السيارات من المواد المدرجة في أدناه عند ركنها:-أ- المواد الغازية القابلة للانفجار.ب- القداحات بأنواعها المختلفة.ج- قناني المشروبات الغازية أو قناني الماء.د- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.هـ- يجب فتح نوافذ السيارة بشكل بسيط(تنسيم).2- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.3-تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية أو الصباحية إن أمكن ذلك.4- عدم السفر بالسيارة في أوقات ذروة الحرارة العالية.5-عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصاًً في السفر.6-الإكثار من شرب الماء والسوائل المختلفة لاسيما خلال التعرض لأشعة الشمس لتعويض نقص السوائل في الجسم.7- الحرص على عدم وضع أسطوانات غاز الطبخ في الأماكن المشمسة.8- التأكد من عدم زيادة الأحمال على مفاتيح الكهرباء وعدم تشغيل المكيفات إلا في أماكن تــــــــــــــواجد العائلة أو أحد أفرادها وأن تكون أجهزة الحماية رصينة.9- تجنب استخدام النقاط الكهربائية ذات المناشئ الرديئة وكذلك الانتباه من أجهزة الحماية المستخدمة في أجهزة التكييف وغيرها من الأجهزة.10- عدم تحميل الأسلاك الكهربائية أكثر من الحد المقرر لها فضلاًً عن الابتعاد عن التوصيلات في السلك الواحد.11- تجنب التعرض لأشعة الشمس مباشرة وخصوصاًً خلال الفترة من الساعة 11 صباحاًً وحـــــــــــــــــتى الساعة 3 ظهراًً.12- تجنب السباحة في الأنهر وإن كان لا بد فاختيار الأماكن الآمنة التي سبق وأن تمت السباحة فيها.13- توفير جميع مستلزمات السلامة في المسابح وإرشاد رواد المسابح بتعليمات وأعماق المسبح.14- وضع غطاء على الرأس خلال السير تحت أشعة الشمس بشكل مباشر أو حمل المظلات الشمسية الواقية وهو الإجراء الأصح.15- محاولة سقي الحدائق والأشجار للحفاظ عليها فضلاًً عن تحسين الأجواء المحيطة بالحدائق.16- تشغيل النافورات المائية والإكثار منها في مختلف الساحات العامة والحدائق لتــــــحسين الأجـــــــــــواء الحارة.17- الإكثار من زرع الأشجار الدائمة الخضرة لتوفيرها الظل المناسب فضلاًً عن تلطيف الأجواء ومــــــده بالاوكسجين.18- ضرورة وسرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني (115) المجاني من جميع الخطوط والشبكات عنـــــــــــد حصول أي طــــــــارئ