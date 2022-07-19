ضبط شبكة متخصصة بتزوير الأختام الحكومية في كركوك - عاجل

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق كركوك تمكَّن بعد البحث والتحرِّي من ضبط مُتَّهمين مُتخصِّصين بتزوير الأختام الحكوميَّة؛ لغرض ترويج معاملاتٍ غير أصوليَّةٍ؛ بغية التربُّح على حساب المال العام، مُبيّنةً ضبط المُتَّهم الرئيس في جرائم التزوير واصطناع الأختام الذي يعمل في شركة نفط الشمال".وأضاف البيان، أنَّ "المُتَّهم اعترف أثناء التحقيق على شريكته التي تعمل في مُديريَّة التسجيل العقاري - كركوك الأولى، لافتةً إلى قيام الفريق بضبط المُتَّهمة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ضبط أختامٍ تعود إلى عددٍ من الدوائر الحكوميَّة ووثائق ومُستنداتٍ مُزوَّرةٍ يُعزَى صدورها إلى جهاتٍ حكوميَّةٍ في حوزة المُتَّهم الأول".وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، أعلنت الدائرة، "ضبط اربع مُتَّهمين من أعضاء اللجان الشعبيَّة المُكلَّفة بإدارة الملعبين؛ لقيامهم بجباية مبالغ دون سندٍ قانونيٍّ من الفرق التي تستخدم الملعبين، مُنوِّهةً بأنَّ المُحافظة شيَّدت الملاعب وسلَّمتها إلى لجانٍ لإدارتها وصيانتها بصورةٍ طوعيَّةٍ، وأخذ تعهُّداتٍ بعدم جباية مبالغ ماليَّةٍ، إلا أنَّ تلك اللجان قامت باستغلال الملاعب وفرضت مبالغ ماليَّة على الفرق التي تستخدمها".وبيَّنت، أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليِّين بالعمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين المضبوطين على قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم؛ استناداً لأحكام المواد (289 و298 و339) من قانون العقوبات".