حصيلة "مفزعة" بعدد إصابات الحوادث خلال العام 2021

وحسب إحصائية نشرتها الوزارة، وأطلعت عليها السومرية نيوز، فإن "عدد الإصابات المختلفة المسجلة في العراق باستثناء محافظة السليمانية بلغ (131479) إصابة"، لافتة الى أن "عدد الإصابات غير المميتة بلغ (119220) إصابة في حين بلغ عدد الإصابات المميتة (12259) إصابة".واضافت الاحصائية أن "الذكور يمثلون نسبة أكثر من 79% من الإصابات غير المميتة و73.4% من الإصابات المميتة" مشيرة الى أن "الفئة الأكثر تعرضاً للإصابات المميتة وغير المميتة هي من (20 – 40 ) عاماً".واشارت الى، أن "دائرة صحة ذي قار هي الأكثر من حيث حالات الإصابات غير المميتة وتليها ديالى ومن ثم العاصمة بغداد، فيما احتلت دائرة صحة بغداد المرتبة الأولى من حيث الإصابات المميتة ومن ثم بابل وكركوك وكربلاء".وتابعت الاحصائية أنه "ومن خلال تحليل البيانات لعام 2021 بحسب القصد (النية) جاءت الإصابات غير المقصودة أولاً ثم الإصابات المقصودة (العمدية ) وبعدها الإصابات غير المعروفة القصد، وبتحليل البيانات حسب ظروف الحادث للإصابات غير المميتة والمميتة فإن إصابات الطرق جاءت أولاً ومن ثم الإصابات الأخرى (كالسقوط والحروق وعضة الحيوان والغرق... الخ)، ثم إصابات العنف الخارجي والعنف المنزلي وأخيراً الإصابات الناجمة عن الحوادث الإرهابية".ولفتت الى أن "الإصابات غير المميتة الناتجة عن إصابات الطرق توضح أن أكثر المعرضين للإصابة هم مستخدمو السيارات ثم الدراجات النارية ثم المشاة وأخيراً مستخدمي الدراجات الهوائية ،أما ما يخص الإصابات المميتة فإن مستخدمي السيارات كانوا أول الضحايا ثم المشاة ثم مستخدمي الدراجات النارية وبنسبة قليلة جداً مستخدمي الدراجات الهوائية".